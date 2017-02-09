Ambulans içindeki yaralıları bile linç etmeye kalktılar

Kavga sırasında hıncını alamayan saldırganlar, ambulanslara konulan yaralılara bile saldırarak linç etmeye çalıştı. Saldırganlar öfkesini cankurtaranlara zarar vererek çıkartması sağlık çalışanlarını bile dehşete düşürdü.Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, yaralıları taşıyan ambulansa diğer grup üyeleri saldırdı.Olay, Bozova İlçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförleri arasında yolcu tartışması yüzünden kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri yaralı M.Ç. ile C.T.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirerek Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etmek üzere yola çıktı.Yolda diğer grup tarafından önleri kesilen ekipler durmayınca, grup üyeleri ambulans içindeki yaralılara linç girişiminde bulundu. Yaralıları isteyen gruba, sağlık görevlileri yaralıları vermeyince grup ambulansa zarar verdi.Bir aynası kırılan ve birçok yerde taş darbeleri zarar gören ambulansla hastaneye getirilen yaralıların tedavileri sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.