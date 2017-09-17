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Amerika'da kazada can veren Didem, gelinlikle uğurlandı

Amerika'da 3 Türk gencinin ölümüne neden olan kiralık otomobildeki kazanın ardından cenazeler bugün gözyaşları arasında uğurlandı.

Amerika'da kazada can veren Didem, gelinlikle uğurlandı

Amerika'da 3 Türk gencinin ölümüne neden olan kiralık otomobildeki kazanın ardından cenazeler bugün gözyaşları arasında uğurlandı.

17 Eylül 2017 Pazar 18:12
Amerika'da kazada can veren Didem, gelinlikle uğurlandı


Amerika'da kazada can veren Didem, gelinlikle uğurlandı


ABD'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 Türk öğrenciden, Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Didem Deniz'in cenazesi, memleketi Edirne'nin Enez İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Tabutuna gelinlik konulan genç kızın annesi Ayşe Deniz, "Yüzünü göremedim, sana dokunamadım kızım" diyerek gözyaşı döktü.

Edirne'nin Enez İlçesi'nde oturan Ayşe ve Eyüp Deniz çiftinin iki kızından biri olan Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi  Didem Deniz, 'Work&Travel' programı kapsamında 3 ay önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Eğitiminin tamamlanmasının ardından 19 Eylül'e dönüş için uçak bileti aldığı belirtilen Deniz, Türk öğrenci arkadaşlarıyla birlikte geçen hafta gezmek için araç kiraladı. Amerika'da meydana gelen kazada Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz hayatını kaybetti, Fatih Turhan ise yaralandı.

TABUTUNA GELİNLİK KONULDU

Amerika'daki kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Didem Deniz'in cenazesi memleketi Edirne'nin Enez İlçesi'ne getirildi. Sahil Camii'nde kılınan namazın ardından tabutuna gelinlik konulan Didem Deniz, omuzlarda Enez Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye genç kızın annesi Ayşe, babası Eyüp, ablası Sinem, arkadaşları, Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı ile yakınları katıldı. Duaların ardından genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bu sırada yakınları gözyaşlarını tutamadı. Didem Deniz'in annesi Ayşe Deniz, cenazesine sarılarak, "Hakkını helal et yavrum. Gözyaşlarımı hiç istemezdin, hep öperdin. Yüzünü göremedim, sana dokunamadım kızım" diye gözyaşı döktü.

'ANNESİNE ARAÇ KİRALAYACAĞINI SÖYLEDİ'

Cenazenin ardından taziyeleri kabul eden baba Eyüp Deniz, kızının 'Work&Travel' programı kapsamında 3 ay önce Amerika'ya gittiğini belirterek, "3 ay önce Amerika'ya gönderdik. Dönem bittiği için arkadaşlarıyla beraber Amerika'yı bir gezelim diyorlar. Bir araç kiralıyorlar. Gittikleri yolda yanık bir lastik varmış, sanıyorum daha önce bir kaza olmuş.

Kızımın olduğu otomobil onu görünce direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, karşı yola geçmişler, oradan gelen bir TIR'ın altına girmişler. Ben en son kazadan 2 hafta önce internetten görüştük. Araç kiralamadan bahsetti, annesi de içine doğdu herhalde 'istemiyorum araç kiralama' demişti. Annesi yapma dedi ama ecel gelince demek ki 'yapma-etme' dinlemiyor" diye konuştu.

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