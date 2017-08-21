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Amerikan silahlı İHA'sı bu kez Viranşehir'e düştü

Amerikan İnsansız Hava Aracı MQ-1 Predator silah yüklü olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına düştü.

Amerikan silahlı İHA'sı bu kez Viranşehir'e düştü

Amerikan İnsansız Hava Aracı MQ-1 Predator silah yüklü olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına düştü.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:41
Amerikan silahlı İHA'sı bu kez Viranşehir'e düştü

Amerikan silahlı İHA'sı bu kez Viranşehir'e düştü

Adana İncirlik'ten kalkan silah yüklü insansız hava aracı bu kez Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine düştü. Geçtiğimiz Cuma günü Adana'ya bağlı Çokçapınar yakınlarında bir tarlaya düşen Amerikan ordusuna ait İHA'nın bir benzeri bu kez Viranşehir'de yere çakıldı. Büyük bir gürültüyle düşen MQ-1 Predator türü insansız hava aracının silah yüklü olduğu öğrenildi.

Amerikan İnsansız Hava Aracı MQ-1 Predator silah yüklü olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına düştü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolbilen köyünde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya İHA düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hava aracının enkazında incelemede bulundu.

Tarla sahibi Üçağaç, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

KÖYLÜLER ANLATTI

Görgü tanıklarından İdris Üçağaç, yaptığı açıklamada, "İçerdiydim ses gelince dışarı çıktım, aracın bir anda tarlanın ortasına düştüğünü gördüm." dedi.

Ahmet Üçağaç ise köyde oturdukları sırada şiddetli bir ses duydularını, tarlaya gittiklerinde parçalanmış bir hava aracı gördüklerini ifade ederek, "Ses çıkarıyordu, sinyal veriyordu. Önce korktuk sonra jandarmaya haber verdik. Gelip incelediler." ifadesini kullandı.

ABD HEYETİ ENKAZ ALANINDA

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nden iki helikopterle bölgeye 20 kişilik ABD'nin uzman heyeti geldi.

Güvenlik güçlerinden bilgi alan heyette yer alan 7 kişilik kaza kırım ekibi olay yerindeki incelemelerine başladı.

Yaklaşık iki saat bölgede inceleme yapan heyetin havanın kararması nedeniyle zorlaşan çalışmalara yarın devam edeceği öğrenildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Bu arada İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından paylaşılan açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir MQ-1 Predator (İnsansız Hava Aracı) bugün saat 11:50 sularında Türkiye’nin güneydoğusunda düşmüştür. Kazanın sebebi bilinmemektedir" denildi.

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Son Güncelleme: 21.08.2017 23:09
Anahtar Kelimeler:
ViranşehirPredatorMQ-1 Predator
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orhan duru 2017-08-22 00:25:04

patır patır düşüyor bu kadar kısa sürede sık sık arıza yapılan bir zamanlar bize vermekten korktukları silahlı füzeli ünlü ihalar değil mi bunlar, beter olsunlar insanlarımıza zarar vermesinde yıldırım çarpsın alçakların araçlarını

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