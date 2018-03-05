'Anam bacım izliyor çekmeyin' diyerek küfretti

Konya Haberleri, Konya'da bir türlü önü alınamayan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Sigara istedikleri Suriyeli gençlere saldıran 5 magandanın yakalanma anı sırasında görüntü almaya çalışan muhabirlere küfürler savurarak "Anam bacım izliyor" diyerek dert yanması ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Yüzlerini kapatmaya çalışan saldırganların çıkardığı rezalet kameralar tarafından dakikalarca kaydedildi.

Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişiyi pompalı tüfek ve bıçaklayarak yaralayan 5 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10524 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 19.00 sıralarında Suriyeli oldukları öğrenilen Muhammet N., Hamit C. Yusuf El C. Ömer M. ve Hüsamettin H. sokak üzerinde karşılaştıkları Samet K., Cafer B., Mustafa B., Batuhan Y. ile Hasan E.'den sigara istedi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hamit C. ve Ömer M. bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından her iki grupta olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıkları sırada 10526 Sokak üzerine 3 kişinin silahla yaralandığı ihbarı geldi. Bu sırada ilk olayda inceleme yapan polis ekipleri de silah seslerini duyarak hızla 10526 Sokak üzerine geldi. Polis ekipleri sokak üzerinde her iki olayın da şüphelilerinin içinde bulunduğu hafif ticari durdurdu. Bu sırada polis ekiplerine zorluk çıkaran şüpheliler Samet K., Cafer B., Mustafa B., Batuhan Y. ile Hasan E. kelepçelenerek yere yatırıldı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şüpheliler ekip aracına bindirildiği sırada gazetecilere küfür ederek saldırmak istedi. Şüphelilerden biri gazetecilere "Herkese niye bizi madara ediyorsunuz" dedi. Şüphelinin daha sonra da polis ekiplerine "Madara ediyorlar kurbanın olayım abi. Benim anam bacım bakıyor televizyona ya" demesi dikkat çekti. Ekip aracına bindirilen şüpheliler daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

POMPALI TÜFEK VE BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından polis ekipleri sokak üzerinde ve araçta inceleme yaptı. Hafif ticari araçta incelemelerini sürdüren polis ekipleri aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş ve kullanıma hazır olan pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından pompalı tüfek, biri döner bıçağı olmak üzere 2 bıçak ve çok sayıda kartuş delil olarak muhafaza atına alındı.

Sokak üzerinde pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Muhammet N. Yusuf El C.ve Hüsamettin H. ile ilk olayda bıçakla yaralanan Hamit C. ve Ömer M.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.