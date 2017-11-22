

Ankara Adliyesi'nde Bilirkişi vurgununa 'Psikolojim bozuk' savunması



Ankara Adliyesi'nde 4 bilirkişiye evrak oyunuyla 1.5 milyon lira ödenmesini sağlayan Yazı İşleri Müdürü Nahide Ş. adlı kadın kendini "Çevremdeki iş arkadaşlarıma zarar vermeyi seviyorum, psikolojim bozuk bu ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyerek savundu. Düzenlenen sahte evraklarla 1.5 milyon liralık vurguna ortak olan 4 sanık ise pişman olduklarını belirterek aldıkları parayı geri vermek istedi..

VURGUNU ADLİYE KATİBİ ORTAYA ÇIKARDI

Bugün Gazete Habertürk'te Fevzi Çakır imzasıyla yayınlanan haberde, Ankara Adliyesi'nde ortaya çıkarılan vurguna dair çarpıcı bilgiler var. İddiaya göre Ankara Adliyesi’nde görevli Nahide Ş. adlı bir yazı işleri müdürü devleti 1.5 milyon lira zarara uğrattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Yazı İşleri Müdürü Nahide Ş.’nin yanı sıra şüpheli bilirkişiler ile kâtibin beyanlarına yer verildi. Şüphelilerin üçünün adliyede bilirkişilik yaptıklarını, birini aile dostu olması dolayısıyla tanıdığını söyleyen Nahide Ş., soruşturmanın başından beri izlediği taktiği devam ettirip “psikolojik rahatsızlık” savunmasını sürdürdü.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖZEL HASTANEYİ BİLE HATIRLAMADI

Tedavi gördüğünü öne süren Nahide Ş., “Sarf kararlarını hangi tarihten itibaren yazdığımı bilmiyorum, sahte olup olmadıklarını da bilmiyorum. O dönemde psikolojik olarak rahatsızdım. Özel bir psikiyatri merkezinde tedavi gördüm, ancak tarihini hatırlamıyorum. Çalıştığım hâkimlere ve insanlara zarar vermeyi seviyorum” dedi.

ÇALIŞMA ARKADAŞI YAKALATTI

Mahkemede kendisinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu öne süren Nahide Ş.’nin Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edildiği, psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda “gözlem altına alınmasına gerek olmadığı”na dair rapor düzenlendiği ifade edildi. Vurgunun ortaya çıkartılmasında rol oynayan kâtip N.S. ise Nahide Ş.’nin ‘rahatsızlık’ iddiasını çürüttü ve “Birlikte görev yaptığımız süre boyunca psikolojik bir rahatsızlığı olduğuna dair gözlemim olmadı. Talimat evrakını kilitli dolabında saklıyordu, şubat ayında aşırı şekilde ödeme kâğıdı düzenleyince durumu hâkime anlattım. Araştırmalarımız sonucunda ödeme kâğıtlarının sahte olarak düzenlendiğini tespit ettik” diye konuştu.

Şüpheli bilirkişiler ise pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ve zararı gidermek istediklerini söyledi: “Bize ödenen ücretlere dair tespitlere itirazımız yok, pişmanız.”

İddianamede, hakkında 29 yıla kadar hapis istenen Nahide Ş.’nin 4 bilirkişiye usulsüz olarak toplam 1 milyon 502 bin TL ücret ödenmesini sağladığı belirtildi. Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı da konulurken, Nahide Ş.’nin tüm işlemlerinin mercek altına alındığı, ayrı bir soruşturma açıldığı ifade edildi. 5 şüphelinin yargılanacağı dava kısa süre içinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.