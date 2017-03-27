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27 Mart 2017 Pazartesi 09:30

Ankara Akyurt'ta facia: Beton mikseri dehşet saçtı, 5 ölü 

Ankara Akyurt'ta beton mikseri ile çarpışan otomobilde bulunan 5 kişi feci şekilde can verdi. Ankara Çankırı Karayolu'nda meydana gelen kaza sonrası ulaşım bir süre kapandı.

Ankara Akyurt'ta facia: Beton mikseri dehşet saçtı, 5 ölü 
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Ankara Akyurt'ta facia: Beton mikseri dehşet saçtı, 5 ölü 

Ankara güne feci kaza haberiyle başladı. Akyurt ilçesinde bir beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

ÇANKIRI ANKARA YOLU KANA BULANDI

Son Dakika Ankara, Ankara'nın Akyurt ilçesinde beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Çankırı-Ankara karayolunda Ali Tosun yönetimindeki otomobil, gece Akyurt ilçe merkezi girişindeki kavşakta Hüseyin Dal'ın kullandığı beton mikseriyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobili sürükleyen beton mikseri, refüjdeki ağacı ve elektrik direğini yıkarak devrildi.

112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin desteğiyle sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü, Burak Tosun, Yaşar Ünal, Erdinç Kaya ve Halil Kurum, kaldırıldıkları Akyurt Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan beton mikserinin şoförü tedavi altına alınd
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Son Dakika AnkaraAkyurtBeton Mikseri
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