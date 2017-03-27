Ankara Akyurt'ta facia: Beton mikseri dehşet saçtı, 5 ölü 

Ankara güne feci kaza haberiyle başladı.ilçesinde birile çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybettiAnkara'nın Akyurt ilçesinde beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, bir kişi yaralandı.Çankırı-Ankara karayolundayönetimindeki otomobil, gece Akyurt ilçe merkezi girişindeki kavşakta Hüseyin Dal'ın kullandığı beton mikseriyle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobili sürükleyen beton mikseri, refüjdeki ağacı ve elektrik direğini yıkarak devrildi.112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin desteğiyle sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü,vekaldırıldıkları Akyurt Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kazada yaralanan beton mikserinin şoförü tedavi altına alınd

Ankara Akyurt'ta beton mikseri ile çarpışan otomobilde bulunan 5 kişi feci şekilde can verdi. Ankara Çankırı Karayolu'nda meydana gelen kaza sonrası ulaşım bir süre kapandı.