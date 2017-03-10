Ankara Altındağ'da silahlar konuştu, 2 ölü var

Başkent Ankara Altındağ'da içinde iki kişinin bulunduğu otomobil kalaşnikof ve tabanca tarandı. Çinçin'de meydana gelen kanlı saldırı sırasında otomobilde bulunanlar hayatını kaybetti.Olay, sabah erken saatlerde Altındağ ilçesi Çinçin'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre;veisimli saldırganlar, Yamaç Mahallesi 170 Sokak’ta 06 FA 723 plakalı otomobili durdurduktan sonra, tabanca ve uzun namlulu silahla çapraz ateşe tuttu.Otomobilin içinde bulunanveisimli şahıslar, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar, bindikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu, saldırıya uğrayan şahısların hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgedeki delilleri topladı.Ölen şahısların yakınları, durumu öğrendikten sonra olay yerine geldi. Sinir krizleri geçiren şahıslar, polis ekipleri tarafından güçlükle zapt edildi.Yapılan inceleme sonucu, çapraz ateşe tutulan otomobilin üzerinde bulunan plakanın, aynı marka fakat farklı renkte bir araç üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi.Polis, görgü tanıkları ve ölen şahısların yakınlarının ifadelerine başvurdu.Ölen şahısların cesetleri, cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.