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Ankara Çubuk'ta trafik kazası; 3 ölü var

Ankara Çubuk yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre aynı aileden 3 kişi can verdi...

Ankara Çubuk'ta trafik kazası; 3 ölü var

Ankara Çubuk yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre aynı aileden 3 kişi can verdi...

19 Mart 2018 Pazartesi 08:54
Ankara Çubuk'ta trafik kazası; 3 ölü var

Ankara Çubuk'ta trafik kazası; 3 ölü var


Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Cenazeler, incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, ticari araç sürücüsü Sinan Ç'yi gözaltına aldı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çubuk'tan Ankara istikametine giden Hasan Uslu (53) yönetimindeki 06 AC 6727 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sinan Ç. (31) idaresindeki 06 DJ 9343 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak devrildi. Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücü Hasan Uslu, eşi Şerife Uslu (53) ve kızı Büşra Uslu'nun (20) yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Yaralanan oğulları Ahmet Can Uslu (22) ve Mevlüt Can Uslu (14) ise ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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