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29 Aralık 2016 Perşembe 05:38

Ankara'da kar topu oynayan gençler ceset buldu

Ankara’da gece yağan kardan sonra dışarı çıkan gençler, kar topu oynarken dehşete düştü. Boş arazi içerisinde erkek cesedi bulan gençler durumu polise haber verdi.

Ankara'da kar topu oynayan gençler ceset buldu
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Ankara'da kar topu oynayan gençler ceset buldu

Gün boyunca yağan kar yağışının ardından kar topu oynamaya çıkan gençler gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Oyun için kar toplayan gençler tabancayla vurulmuş bir şahsın cesedini buldu.


Ankara’da boş arazi içerisinde erkek cesedi bulundu. Şahsın üzerinde yapılan incelemelerde kurşun izine rastlandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yenimahalle’de fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Çamlıca Mahallesi 408. Cadde üzerinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün karşısındaki Yumurtatepe mevkiine kartopu oynamak için gelen vatandaşlar, karlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.
Vatandaşların durumu ilgililere haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yerde hareketsiz yatan şahsın aldığı kurşun yarasının ardından hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, üzeri 5 santimetre karla kaplanmış olan ceset üzerinde araştırma yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından ceset cenaze aracına bindirilerek Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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