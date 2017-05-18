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18 Mayıs 2017 Perşembe 02:31

Ankara'da KHK protestosunda 'Ateş' krizi, 5 gözaltı var

Ankara'da OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevden alınan akademisyenlerin başlattığı açlık grevine destek veren gruba yakılan ateş nediyle polis müdahale etti.

Ankara'da KHK protestosunda 'Ateş' krizi, 5 gözaltı var
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Ankara'da KHK protestosunda 'Ateş' krizi, 5 gözaltı var



Ankara’da Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) görevden alınan akademisyenlerin başlattığı açlık grevine destek vermek için oturma eylemi gerçekleştiren gruba müdahalede bulunan polis ekipleri, 2’si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara’da 10 civarında eylemci, KHK ile çalıştıkları üniversiteden ihraç edilen iki akademisyenin başlattığı açlık grevine destek vermek için Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsanlık Anıtı’nın önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Eylemi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdüren grup, ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Polis ekipleri, ateşin etrafında oturan grubu çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle ateşi söndürmeleri konusunda uyardı.

Havanın soğuk olmasından dolayı ateşi söndürmek istemeyen eylemcilerle polis ekipleri arasında bir süre tartışma yaşandı.

Ardından ateşin üzerine su dökerek söndüren polis ekipleri, direnç gösteren 2’si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

 
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