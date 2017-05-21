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21 Mayıs 2017 Pazar 09:56

Ankara'da operasyon; DEAŞ'lı 2 terörist öldürüldü

Ankara'da Özel Hareket polislerinin şafak vakti düzenlendiği operasyonda, evin kapısının fünye ile patlatıldığı öğrenildi.

Ankara'da operasyon; DEAŞ'lı 2 terörist öldürüldü
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Ankara'da operasyon; DEAŞ'lı 2 terörist öldürüldü

Ankara Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları bölgesine operasyon düzenledi. Sabaha karşı düzenlenen operasyon sırasında eylem hazırlığında bulunan iki DEAŞ üyesi terörist çıkan çatışma sonucu öldürüldü.

ÇATIŞMANIN İZLERİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

2 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun izleri ortaya çıktı. Özel hareket polislerinin şafak vakti düzenlendiği operasyonda, evin kapısının fünye ile patlatıldığı öğrenildi. Fünye ile patlatılan kapının bulunduğu katta, çatışmanın izleri ortaya çıktı. 5'inci katta etrafa saçılan cam parçaları ile dökülen duvar sıvaları bulunuyor. Ayrıca bina yöneticileri tarafından evin kapısı değiştirilirken, ev ise mühürlendi. Şafak vaktinde gerçekleştirilen operasyonda, evin salon kısmında yaşayan 2 DEAŞ'lının bu odada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

2 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mahallede yaşayan vatandaşlar, günün ilk ışığı ile birlikte yapılan operasyondan haberdar oldu. İki teröristin mahallede yaşadığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan mahalle sakinleri, evlerin denetimsizlik sonrası kiraya verilmesinden şikayetçi. Aylık 250 TL'den başlayan fiyatlarla evlerin kiralandığı mahallede yaşayan Güneydoğu gazisi Sami Özer, operasyon yapılan binanın yan tarafında bulunan binada oturduğunu söyledi. İki DEAŞ'lı teröristi bilmediğini kaydeden Sami Özer, "Burada evler ucuz. Emlakçı ile temizlikciler aracı oluyor. Burada çok sayıda yabancı uyruklu kalıyor. Yabancı da dolu, hırsız da dolu" dedi.

Bu arada operasyon gerçekleştirilen evde polis ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yeri inceleme ekipleri evde bulunan delilleri torbalar ile emniyete götürdü.




 
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