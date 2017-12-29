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Ankara'da otobüs kazası 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Ankara Otoyolu'nda meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da otobüs kazası 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Ankara Otoyolu'nda meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

29 Aralık 2017 Cuma 09:27
Ankara'da otobüs kazası 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Ankara'da otobüs kazası 2 ölü, çok sayıda yaralı var

   Ankara Otoyolu'nda meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre bir firmaya ait İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş yönetimindeki yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin, kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraOtobüs Kazası
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