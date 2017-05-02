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02 Mayıs 2017 Salı 06:21

Ankara'da polise kalaşnikoflu saldırı

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki üç kişinin kalaşnikof silahlarla ateş açması sonucu bir polis ağır yaralandı.

Ankara'da polise kalaşnikoflu saldırı
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Ankara'da polise kalaşnikoflu saldırı

Ankara'da önceki gün bir gece kulübünü uzun namlulu silahlarla tarayan şehir magandası bu kez de polisi hedef aldı. Saldırının ardından Ankara polisi Mamak ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.


Alınan bilgiye göre, geçen hafta Esat Caddesi'nde gece kulübüne yönelik kalaşnikoflu saldırı sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli üç kişinin 06 AB 6115 plakalı otomobille kaçmaya çalıştığını fark eden polis ekipleri müdahalede bulundu. Bunun üzerine zanlılar polisin "dur" ihtarına uymayarak kalaşnikof silahlarla ateş etti. Açılan ilk ateş sonucu polis memuru Avni A. yaralandı.

Saldırganlar daha sonra yaya olarak gecekondu bölgesine kaçıp izlerini kaybettirdi.

Yaralı polis memuru Avni A, olay yerine gelen meslektaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat timi sevk edilerek, belirlenen üç adrese operasyon yapıldı.

Saldırganların kaçtığı bölgedeki bir dere yatağı da özel harekat timlerinin katıldığı çalışma kapsamında arandı.

Termal kameralar kullanan polis timleri, saldırganların kaçma ihtimali olduğu bölgeleri çembere aldı.

Bu arada, saldırganlardan birinin, gece kulübüne yönelik kalaşnikoflu saldırının şüphelileri arasında yer aldığı iddiasıyla aranan Murat Ö. olduğu belirlendi.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı operasyon sürüyor.

 
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