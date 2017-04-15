Ankara'da polise silahlı saldırı: Ankar'da terör alarmı

Türkiye referanduma hazırlarken, Ankara'da polise ağır silahlarla saldırı düzenlendi.Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Çay Sokağı'nda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ateş açan şüpheliler daha sonra kaçtı.İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube ve Özel Harekat polisleri, ara sokaklara gizlendiği bilgisine ulaştıkları saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.Dar sokaklardan oluşan mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri sorguladı.Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği sokakta delil arama çalışması yaptı.