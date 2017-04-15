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GÜVENLİK:
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15 Nisan 2017 Cumartesi 08:47

Ankara'da polise silahlı saldırı: Ankar'da terör alarmı

Ankara Altıntağ'da asayiş uygulaması yapan polis ekiplerine otomatik silahlarla ateş açıldı

Ankara'da polise silahlı saldırı: Ankar'da terör alarmı
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Ankara'da polise silahlı saldırı: Ankar'da terör alarmı

Türkiye referanduma hazırlarken, Ankara'da polise ağır silahlarla saldırı düzenlendi.


Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Çay Sokağı'nda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ateş açan şüpheliler daha sonra kaçtı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube ve Özel Harekat polisleri, ara sokaklara gizlendiği bilgisine ulaştıkları saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Dar sokaklardan oluşan mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri sorguladı.

Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği sokakta delil arama çalışması yaptı.


 
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