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Ankara'da 'Şeytan' dehşeti; Müslümanım diyen 2 kişiyi öldürdü

Ankara'da kendini şeytan olarak tanıtan meczup yoldan rastladığı iki kişiyi "Müslümanım" dediği için bıçaklayarak katletti.

Ankara'da 'Şeytan' dehşeti; Müslümanım diyen 2 kişiyi öldürdü

Ankara'da kendini şeytan olarak tanıtan meczup yoldan rastladığı iki kişiyi "Müslümanım" dediği için bıçaklayarak katletti.

09 Eylül 2018 Pazar 14:51
Ankara'da 'Şeytan' dehşeti; Müslümanım diyen 2 kişiyi öldürdü

Ankara'da 'Şeytan' dehşeti; Müslümanım diyen 2 kişiyi öldürdü



Başkent Ankara'da kendini Şeytan sanan meczup yakalanarak cezaevine gönderildib İki kişiyi bıçaklayarak öldüren meczup yoldan geçen vatandaşlara dinini sorduktan sonra müslümanım cevabını alan vatandaşlara ekmek bıçağı ile saldırdığı öğrenildi. Ölen Mert K.’nın dayısı Eyüp Güneş, “Saldırgan, ‘Sen Müslüman mısın?’ diye sormuş. ‘Müslüman’ım’ cevabını alınca, ‘ben şeytanım’ demiş ve oradaki insanlara saldırmış" dedi..


Başkent’te durakta otobüs bekleyen vatandaşlara "Siz Müslüman mısınız?" diye soran bir kişi, "Müslümanız" cevabını alınca "Ben de şeytanım" diyerek 4 kişiye ekmek bıçağıyla saldırdı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 7 Eylül Cuma sabahı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, Hakkı Ç. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Duraktaki vatandaşlar sağa sola kaçışırken, Mert K., Hayrullah A. ve ismi belirlenemeyen 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Hakkı Ç., yere yığılan Mert K. ve Hayrullah A.’yı bıçaklamaya devam etti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hayrullah A. ile ismi belirlenmeyen 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, Mert K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI


Hastaneye kaldırılan Hayrullah A.’nın ise yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Daha sonra olayın yaşandığı yerde çevre güvenliği alan polis, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi’ne bildirdi. İnceleme ekipleri, olayda kullanılan bıçakla birlikte tüm delilleri titizlikle muhafaza altına alarak durumu savcıya bildirdi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mert K.’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan Hakkı Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkı Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayın görgü tanıklarından esnaf Alim Köse, “Oraya gittiğimde ölü ve yaralılar vardı. Orada kanları görünce bir an korktum. Olayı arkadaştan öğrendim. Otobüs durağında bekleyenlere bıçakla rastgele saldırmış. Saldırgan ‘Sen Müslüman mısın?’ diye sormuş. Onlar da ‘Müslümanım’ deyince saldırmış. Orada bir kovalamaca yaşanmış. Yakaladığı kişilere bıçağı vurmuş. Biri kulübenin orada ölmüş. Saldırgan o kişiyi boynundan bıçaklayarak öldürmüş. Onu öldürdükten sonra diğerinin peşinden koşmaya başlamış. Lambaların orada diğer çocuğu tutup bıçaklayarak öldürüyor. Ondan sonra polis geldi ve şahsı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde kelepçeleyip gözaltına aldılar” ifadelerini kullandı.

OTOBÜS DURAĞINDA RASTGELE SALDIRDI

Ölen Mert K'nın dayısı Eyüp Güneş, “Olayı ilk öğrendiğimizde farklı farklı şeyler söylendi. Daha sonra net olarak öğrendik ki birbirini hiç tanımayan 5 kişi otobüs durağında bekliyormuş. O sırada bir kişi yanlarına yaklaşmış ve ‘Sen Müslüman mısın?’ diye sormuş. ‘Müslümanım’ cevabını alınca, ‘Ben şeytanım’ demiş ve oradaki insanlara saldırmış. Birbirini hiç tanımayan 4 kişiyi bıçak darbeleriyle yaralamış. Yeğenimiz de olay yerinde vefat etti. Diğer arkadaşın da hastaneye giderken yolda öldüğünü öğrendik” şeklinde konuştu.

Dayı Güneş, “O şahıs böyle bir katliam yaptı ve bizleri yaktı. Bu olay bizi çok düşündürdü. Yurt dışında meydana gelen terör olayları gibi mi diye düşündük. Adalete güveniyoruz. Biz iki yıl önce kuzenini şehit verdik. İnşallah bu saldırgan gerekli cezayı alacaktır” diye konuştu.

Baba Erkan K. ise, “Saldırganın kanunlar çerçevesinde gerekli cezayı almasını istiyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Şeytan
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