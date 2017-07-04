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04 Temmuz 2017 Salı 12:33

Ankara'da Suriyeli gerginliği sürüyor; İki mahalle diken üstünde

Ankara Yenimahalle ve Demetevler'de dün çıkan olayların gerginliği bugün de sürüyor. Olayların ardından Suriyeli'lere ait çok sayıda işyerine taşlı saldırı düzenleniyor.

Ankara'da Suriyeli gerginliği sürüyor; İki mahalle diken üstünde
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Ankara'da Suriyeli gerginliği sürüyor; İki mahalle diken üstünde


Ankara Demetevler ve Yenimahalle'de Suruyeli mültecilerin neden olduğu kavga yüzünden gerginlik halen devam ediyor. 

Ankara'da, dün akşam saatlerinde, Suriyeli grubun 2 Türk gencini darp ettiği iddiasıyla başlayan gerginlik gece devam etti. Olaydan haberdar olan mahalle sakinleri, Suriyelilerin gittiği mekanlara taş ve sopalarla zarar verirken, çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Çok sayıda polisle çevik kuvvetin müdahalesi sonucu kalabalık dağıtıldı.

SURİYELİ'LERE AİT İŞ YERLERİNE SALDIRI

Yenimahalle İlçesi'ndeki Demetevler Mahallesi'nde bulunan 2'nci Cadde üzerinde iddiaya göre, Suriyeli grupla mahalleli arasında gerginlik yaşandı. Çıkan kavgada 2 kişinin darp edilerek, hastaneye kaldırıldığı iddiası mahallede yayılarak, gece olayların yaşanması neden oldu. Toplanan mahalle sakinlerinin, Suriyelilere ait iş yerlerine zarar vermesi gerginliği arttırdı. Suriyelilerin oturduğu bir kafede çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi, yunus timi ve çevik kuvvet ekibi TOMA'lar eşliğinde mahalleye sevk edildi. Polisin müdahalesiyle olaylar kısa sürede büyümeden bastırılırken, yaralı kişiyse hastaneye kaldırıldı. 
Çıkan olaylarda çok sayıda ev ve iş yerinin camları kırılırken, polis mahalle sakinlerini evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Olası yeni bir olaya karşı polis, gece boyunca mahallede önlem aldı. 

VALİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA: IRAKLI BİR TÜRKMEN HAFİF YARALANDI

Ankara Valisi Ercan Topaca, olayla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı. Topaca, "Yenimahalle İlçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır. 

Demetevler Parkında, gençler arasında çıkan tartışmada, Iraklı bir Türkmen hafif yaralanmış ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Sosyal medyada provokasyon amacıyla yayınlanan yalan haberlere itibar edilmemesini, polisin uyarı ve ikazına uyulmasını istirham ederim" dedi. 


 
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