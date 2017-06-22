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22 Haziran 2017 Perşembe 17:29

Ankara'da tecavüz dehşeti: Kocasının yanında tecavüz ettiler

Afganistanlı saldırganlar, tuzaklarına düşürdüğü İranlı karı koçaya hayatlarının şokunu yaşattı. İranlı çiftin paralarını gasp eden Afganistan uyruklu saldırganlar kadının boğazına bıçak dayararak kocasının gözleri önünde tecavüz etti.

Ankara'da tecavüz dehşeti: Kocasının yanında tecavüz ettiler
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Ankara'da tecavüz dehşeti: Kocasının yanında tecavüz ettiler

Türkiye'ye kaçak yollarla giren İranlı karı kocayı, Ankara'da yardım vaadiyle kandırıp gasp ettikten sonra genç kadına tecavüz eden Afganistan uyruklu iki zanlı tutuklandı. Kimlikleri tespit edilemeyen diğer üç zanlının ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 10 ay önce ülkeye kaçak yollarla giren İran uyruklu A.K (26) Kütahya'da terzilik ve inşaat işleriyle uğraşmaya başladı. İran'da yaşayan eşi E.H'den (20) de Türkiye'ye gelmesini isteyen A.K, eşinin kaçak yollarla Van üzerinden otobüsle Ankara'ya gelmesini sağladı.

Kütahya'dan Ankara'ya gelerek AŞTİ'de eşini karşılayan A.K, eşiyle tekrar Kütahya'ya dönmek istediyse de T.C. Kimlik numaraları olmadığı için hiçbir firmadan otobüs bileti alamadı.

Ankara'da kalacak bir yer arayan karı koca, AŞTİ'de A.K'nin İran'dan tanıdığı Afganistan uyruklu iki kişiyle karşılaştı. A.K ve eşine Ankara'da uygun bir otel bularak yardımcı olabileceğini belirten zanlılar, karı kocayı alarak Keçiören Aktepe'de bir gecekonduya götürdü.

Gecekonduda kalmak istemeyen karı kocayı yanlarındaki üç kişiyle darbeden Majid E. ve Kheirallah B, A.K'yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdikten sonra, tabanca ve bıçak zoruyla sandalyeye bağladı.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADILAR TECAVÜZ ETTİLER

Evde bir başka odaya götürülen ve boynuna bıçak dayanarak elleri bağlanan E.H, beş zanlının defalarca tecavüzüne uğradı. Zanlılar, karı kocaya ait 800 dolar, bin 400 lira ve 3 cep telefonunu da gasbetti. Bir süre sonra E.H'nin ellerini çözen zanlılar, olay yerinden ayrıldı. E.H. ve bıçakla burnundan yaralanan kocası A.K, evden çıkarak en yakındaki polis karakoluna sığındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası 11 Haziran'da Majid E.'yi Ankara'da, Kheirallah B.'yi ise olaydan sonra kaçtığı Erzincan'da yakaladı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kimlikleri tespit edilemeyen diğer üç zanlının ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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