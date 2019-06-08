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Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara’da, yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düşen hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, hayatını kaybetti.

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara’da, yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düşen hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, hayatını kaybetti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:11
Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yüksek katlı bir binada yalnız yaşayan hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, 28'nci kattan düşerek can verdi. Korkunç olay, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, yalnız yaşadığı 28'inci kattaki dairenin penceresinden düştü.

Güler’in düştüğünü gören sitenin güvenlik görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Baldur Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Hakan Baldur Güler'in, Ankara Batı Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi Cengiz Güler'in oğlu olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiMehmet Akif Ersoy MahallesiYenimahalle
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