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17 Şubat 2017 Cuma 21:26

Ankara, İstanbul ve Adana bombacıları Nusaybin'de öldürüldü

İstanbul, Adana ve Ankara'da bombalı saldırılar düzenleyen PKK'lı iki terörist Nusaybin'de çıkan çatışmada öldürüldü.

Ankara, İstanbul ve Adana bombacıları Nusaybin'de öldürüldü
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Ankara, İstanbul ve Adana bombacıları Nusaybin'de öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın kanlı eylemlerini gerçekleştiren iki bombacı katil Mardin'Din Nusaybin kırsalında düzenlenen çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin Adana, Ankara ve İstanbul'da yapılan bombalı saldırıları düzenleyen isimler olduğu belirlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada terör örgütü PKK'nın sözde 2 sorumlusu ölü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Koruköy Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, örgütün sözde sorumlusu Behzat ve Musa kod aldı teröristler ölü ele geçirildi.

Ölü ele geçirilen teröristlerin İstanbul, Ankara ve Adana'daki patlamaları gerçekleştiren kişiler olduğu öğrenildi. Bir grup teröristtin sıkıştırıldığı bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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