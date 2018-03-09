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Ankara Merkezli 20 İlde FETÖ Operasyonu

Birçok ilde FETÖ operasyon yapıldı

Ankara Merkezli 20 İlde FETÖ Operasyonu

Birçok ilde FETÖ operasyon yapıldı

09 Mart 2018 Cuma 10:19
Ankara Merkezli 20 İlde FETÖ Operasyonu

Ankara Merkezli 20 İlde FETÖ Operasyonu

   Birçok ilde FETÖ operasyon yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.Ankaralı merkezli 20 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda, kapatılan okullarda görev yapan 92 öğretmen için gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan okullarında görev yapan 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği" belirtildi. Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara ve 19 ilde devam ettiği bildirildi.

Sözcü

Son Güncelleme: 09.03.2018 07:24
Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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