Ankara Metrosu'nda kaza: Seferler durdu

'nda Ulus Makas bölgesinde meydana gelen kaza yüzünden çok sayıda sefer yapılamıyor. Kaza nedeniyle İvedik - Kızılay istasyonları arasında metro seferleri yapılamıyor. Bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüsleri vasıtasıyla sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Twitter'dan yaptığı açıklamada yaşanacak aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

Tuna Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay - Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu. Hasar ve durum tesbit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik - kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup; bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir.