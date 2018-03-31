Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
'En büyük hayalim iyi bir teknik adam olmak'
'En büyük hayalim iyi bir...
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa...

Ankara Metrosu'nda kaza: Seferler durdu

Ankara'da Kızılay - Batıkent yönünde hat bakımı amaçlı çalışan iki metro Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bölgede ağır hasar meydana geldi. 

Ankara Metrosu'nda kaza: Seferler durdu

Ankara'da Kızılay - Batıkent yönünde hat bakımı amaçlı çalışan iki metro Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bölgede ağır hasar meydana geldi. 

31 Mart 2018 Cumartesi 10:06
Ankara Metrosu'nda kaza: Seferler durdu

Ankara Metrosu'nda kaza: Seferler durdu

Ankara Metrosu'nda Ulus Makas bölgesinde meydana gelen kaza yüzünden çok sayıda sefer yapılamıyor. Kaza nedeniyle İvedik - Kızılay istasyonları arasında metro seferleri yapılamıyor. Bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüsleri vasıtasıyla sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Twitter'dan yaptığı açıklamada yaşanacak aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

Tuna Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay - Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu. Hasar ve durum tesbit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik - kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup; bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu bankasını 105 dilenci ve hırsızla birlikte dolandırmış
Kamu bankasını 105 dilenci ve hırsızla birlikte dolandırmış
Trafik magandası 1 yaşındaki yaralı bebeği bırakıp kaçtı
Trafik magandası 1 yaşındaki yaralı bebeği bırakıp kaçtı
Kızını iki erkekle birlikte görünce kurşun yağdırdı
Kızını iki erkekle birlikte görünce kurşun yağdırdı
Edirne'de fuhuş operasyonu, 22 gözaltı var 
Edirne'de fuhuş operasyonu, 22 gözaltı var 
Korucuları şehit eden 5 terörist öldürüldü
Korucuları şehit eden 5 terörist öldürüldü
Üniversiteli Burçak Helvacı'nın şoke eden ölümü
Üniversiteli Burçak Helvacı'nın şoke eden ölümü
Taksim'de kaçırdığı kadına tecavüz eden maganda yakalandı
Taksim'de kaçırdığı kadına tecavüz eden maganda yakalandı
Siirt'te hain saldırı;5 şehidimiz var
Siirt'te hain saldırı;5 şehidimiz var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim