Türkiye'nin en büyük mobilya üretim merkezlerinden biri olarak bilinen Siteler'de 4 katlı bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ankara Siteler'de korkutan yangın: Mağaza kül oldu

'de bir mobilya üretim ve teşhir mağazasında gece yarısı çıkan yangın üç saatlik çabanın ardından söndürülebildi..Sabaha karşı Altındağ'a bağlı Siteler semti Şenkal Sokak'ta T.Y'ye ait 4 katlı mobilya üretim ve teşhir mağazasının birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede büyürken, alevler hızla binanın üst katlarına sıçradı. Mağazanın üretim ve depo kısmına sıçrayan yangın tekstil ve kimyasal malzemelerin tutuşmasıyla binanın çatısına ulaştı.Ankara'nın çeşitli bölgelerinden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alınabildi.İtfaiye ekiplerinin yoğun duman altında güçlükle müdahale ettiği yangın sırasında iş yeri sahibi ve çalışanları mağazanın ofis bölümünde bulunan değerli evrak ve elektronik eşyaları kurtarmaya çalıştı.Çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın hasara neden oldu, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.