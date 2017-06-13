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13 Haziran 2017 Salı 14:47

Ankara Şoförler odasında çatışma çıktı, 5 yaralı var

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasında iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. 

Ankara Şoförler odasında çatışma çıktı, 5 yaralı var
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Ankara Şoförler odasında çatışma çıktı, 5 yaralı var


Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nda çıkan silahlı kavgada, Oda Başkanı Zafer Şener'in de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bazı oda üyeleri Beşevler Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki hizmet binasında bir araya geldi.

BÖLGEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Toplantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Zafer Şener ile kendisine muhalif olduğu iddia edilen gruptakiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle aralarında Şener ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Okur ve Bedir Erdem'in de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, binaya giriş çıkışları yasakladı, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
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