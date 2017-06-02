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02 Haziran 2017 Cuma 17:52

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde kavga

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, karşıt görüşlü 2 öğrenci grubu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde kavga
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Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde kavga

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde iki ayrı grup arasında kavga çıktı. Üç kişinin yaralandığı kavga, çevik kuvvet polislerinin kampüse gelmesiyle sona erdi

Ankara Üniversitesinde, karşıt görüşlü 2 öğrenci grubu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, üniversitenin Cebeci Kampüsü'nde karşıt görüşlü 2 öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Üç kişinin yaralandığı kavga, çevik kuvvet polislerinin kampüse gelmesiyle sona erdi. Polis, kavgaya karışan öğrencileri gözaltına aldı. Kampüsteki İletişim Fakültesi binasının giriş kapısının camı kavga sırasında kırıldı.
Öte yandan, okul yönetimi, bugün yapılması planlanan sınavları erteledi.
 
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