Ankara Yenimahalle'de servis kazası, 8 yaralı var

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Demetevler Mahallesi Şehit Rıfat Çelik Caddesi üzerinden 408. Cadde istikametinde ilerleyen 06 C 6493 plakalı servis aracı, 405. Cadde üzerinden Şehit Rıfat Çelik Caddesi’ne çıkan 06 FH 7062 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan iki araç, 405. Cadde’de park hainde olan 06 HUK 27, 27 DL 377 ve 06 TFS 02 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından iki araç da hurdaya dönerken, park halindeki otomobillerde de maddi hasar meydana geldi. Kazanın etkisiyle servis aracında 6, diğer otomobilde de 2 kişi yaralandı.Gürültüyle sarsılan mahalle sakinleri, kaza yerine gelerek yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, R.E., B.L., K.Y., F.Y., D.Y., Ü.B. ve kimliği belirlenemeyen 2 kişiye kaza yerinde ilk müdahalede bulundu. Sedyeyle ambulanslara taşınan yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ankara’nın çeşitli hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı.Kazanın meydana geldiği Şehit Rıfat Çelik Caddesi’nde araçların hatalı park etmeleri yüzünden kaza yerine giremeyen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etmekte zorlandı. Sağlık çalışanları, yaralı bir şahsı sedyeye aldıktan sonra ambulansa bindirmek için metrelerce taşıdı.Kazaya karışan araçlarda yakıt sızıntısının olduğunun fark edilmesi üzerine itfaiye ekipleri kaza yerine çağırıldı. Polis ekipleri, patlama riskine karşı araçların etrafını şerit çekerek kapattı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erleri, sızıntı olan araçlara müdahalede bulundu. Polis ekipleri, civarda toplanan meraklı kalabalığı araçlardan uzak durmaları konusunda uyardı.