Anneler günü gezisine çıkan Tur midibüsünde facia, 23 ölü var

Muğla - Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü olduğu belirtilirken olay yerine ambulanslar ve sağlık ekibiyle, itfaiye ekipleri de sevk edildi. Muğla Valisi, kazada 23 kişinin öldüğünü 11 kişinin yaralandığını söyledi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.
Muğla istikametinde yol kapatıldı. Kazaya ilk müdahaleyi yapan motorsiklet sürücüsü önünde meydana gelen kaza sırasında otobüsün hızla kontrolden çıktığını söyledi. Eski model araçla çıkılan tur gezisinde can verenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.
23 KİŞİ CAN VERDİ
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında meydana geldi. İzmir Buca'dan bu sabah Marmaris gezisi için yola çıkan, kadınlar ve çocukların da bulunduğu grubu taşıyan, şoför Armağan Serttaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsünün iddiaya göre freni boşaldı. Keskin virajların bulunduğu rampada sürücünün kontrolünü yitirdiği midibüs hızla yol almaya başladı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda yaklaşık 20 metreden alt yola uçan midibüs, 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Midibüsten fırlayıp etrafa saçılan ve araç içinde sıkışan 23 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.
Kazayı görenler 112 Acil Servisi ile jandarma ve polisi arayıp haber verdi. Muğla ve Marmaris'ten kaza yerine 15 ambulans, 3 AFAD, 1 UMKE ekibi, belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ardından destek için çevre kentlerden de ambulanslar kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahalede bulundukları yaralıları Muğla ve Marmaris'teki hastanelere taşıdı.
Hafta sonu tatili nedeniyle yoğun trafiğin bulunduğu bölgede, kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapanınca, kilometrelerce kuyruk oluştu.
VALI AÇIKLAMA YAPTI
Muğla Valisi Amir Çiçek kaza yerine gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklama yapan Val Çiçek, kazada 20 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de "Edindiğimiz bilgiye göre kaza, yerli turistleri taşıyan tur midibüsünün şarampole düşmesiyle kaza meydana geldi. Yaralıları kaza yerinde ilk müdahaleyi yapıp hastanelere sevk ettik. Yaralıların içinde sağlık durumu ağır olanlar da var. Ölü sayısı artabilir. Savcının incelemenin ardından ölenlerin cesetleri adli tıp morguna kaldırılacak. Olay sıcak olduğu için ölenlerin kimlikleri henüz belirsiz" dedi.
33 KİŞİLİK MİDİBÜS'TE 42 KİŞİ VAR
Bu arada 33 kiyilik tur midibüsünde 42 yolcunun bulunduğu açıklandı. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar yaptığı açıklamada, "İzmir bölgesinden gelen bir grubun Sakar bölgesinde üst yoldan alt yola düştüğün bilgisi geldi. Durum vahim, çok sayıda can kaybı var. Toplam 42 yolcunun olduğu bana bildirildi. Bu yol Akyaka'ya inen, emniyetli, güvenli bir yoldur. Kazanın sürücü hatasından kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.