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Annesini yatakta komşusu ile gören çocuk öldürüldü

Sakarya Karasu ilçesinde, henüz 10 yaşındaki Necmi Talha K, adlı çocuk. annesini yatakta başka biriyle gördüğü için boğularak katledildi.

Annesini yatakta komşusu ile gören çocuk öldürüldü

Sakarya Karasu ilçesinde, henüz 10 yaşındaki Necmi Talha K, adlı çocuk. annesini yatakta başka biriyle gördüğü için boğularak katledildi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 18:03
Annesini yatakta komşusu ile gören çocuk öldürüldü


Annesini yatakta komşusu ile gören çocuk öldürüldü

Henüz 10 yaşındaki çocuk, babası işe gittikten sonra, annesini yatakta yabancı bir adamla gördüğü için, annesi ve aşığı tarafından katledildi. Cinayete ortak olan K.Y adlı kiyi ve katil zanlısı anne sorgusunda suçunu itiraf etti.


Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Necmi Talha K. (10), iddiaya göre, yatakta birlikte gördüğü annesi Zeynep K. (40) ve komşusu K.Y. (40) tarafından yastıkla boğularak öldürüldü. Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Karasu'da Stat Caddesi üzerinde bulunan apartmanın zemin katında oturan 2 çocuk annesi Zeynep K., sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek oğlu Necmi Talha K.'yi yastıkla boğarak öldürdüğünü söyledi. Anne, polise, "Oğlum öldü, evde şu an" dedi. Zeynep K.'nin ifadesinin ardından eve giden polis ve 112 Acil ekibi, hareketsiz halde buldukları çocuğu yaşama döndürmek umuduyla Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak minik Necmi Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Yapılan ilk incelemede, çocuğun yastıkla boğulduğu belirlendi.
Acı haberi alıp hastaneye gelen bir tavuk çiftliğinde çalışan baba İ.K., "Karım olacak ş.... nerede?" diye bağırdı.
Polisin gözaltına aldığı Zeynep K., bu kez oğlunu okula gitmediği için öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin çelişkili ifadeler verdiğini belirleyen polis, birlikte olduğunu belirlediği komşusu K.Y.'yi de gözaltına alındı.
Zeynep K. daha sonra ifadesini değiştirerek, oğlunun bu sabah kendilerini yatakta yakaladığını, bu nedenle de K.Y. ile birlikte Necmi Talha'yı öldürdüklerini söyledi. Zeynep K. ile K.Y.'nin sorgusu sürüyor.

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