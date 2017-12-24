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Annesinin parasını ve altınlarını sevgilisine götürmüş

Elazığ'da H.T. adlı kadının çalındığını iddia edip jandarmaya ihbarda bulunduğu, yıllarca biriktirdiği, para, döviz ile altınların, kızı D.T.'nin, sevgilisi T.B.'ye verdiği ortaya çıktı. D.T. ve T.B. gözaltına alındı.

Annesinin parasını ve altınlarını sevgilisine götürmüş

Elazığ'da H.T. adlı kadının çalındığını iddia edip jandarmaya ihbarda bulunduğu, yıllarca biriktirdiği, para, döviz ile altınların, kızı D.T.'nin, sevgilisi T.B.'ye verdiği ortaya çıktı. D.T. ve T.B. gözaltına alındı.

24 Aralık 2017 Pazar 00:27
Annesinin parasını ve altınlarını sevgilisine götürmüş

Annesinin parasını ve altınlarını sevgilisine götürmüş

Son Dakika Elazığ, Elazığı'da Merkeze bağlı Şahinkaya mahallesinde yaşayan 48 yaşındaki H.T., jandarmayı arayıp, yıllarca biriktirdiği, bin 600 TL, 400 euro, 20 tam altın, 17 çeyrek altın, 4 altın küpe, 1 altın set, 4 bileziğin çalındığını söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla H.T.’nin kızı D.T.’nin para ve altınları erkek arkadaşı T.B.'ye verdiği saptandı. Jandarma ekipleri, D.T. ile T.B.'yi buluştukları sırada gözaltına aldı.

T.B. jandarmadaki ifadesinde, kız arkadaşının para ve altınları kendisine verdiğini itiraf etti. T.B.’nin evinde yapılan aramada 225 TL, 300 euro, 2 adet bir dolar, 5 tam altın, 16 çeyrek altın, 4 küpe, 1 adet set, 4 yüzük, 1 kolye, 1 maşallah yazılı takı, 4 bilezik ele geçirildi.
Altın ve paralar H.T.’ye teslim edilirken, D.T ve T.B. hakkında hırsızlık ve hırsızlık malı almaktan işlem başlatıldığı belirtildi.

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Son Dakika Elazığ
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