Antalya'da feci kaza: 3 ölü var

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hastane önünde aşırı hız yüzünden meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Burdur Caddesi Hastane önünde,(27) idaresinde otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı.Çarpma sonucu araç içinde bulunan sürücü Melih Y., kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, araç içinde bulunan ve durumları ağır olan Talat T. (24) ve Yakup S. (17) Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.