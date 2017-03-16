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16 Mart 2017 Perşembe 08:34

Antalya'da residans soyguncuları suç üstü yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde girdikleri bir rezidansta 3 daireyi soymak isterken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Antalya'da residans soyguncuları suç üstü yakalandı
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Antalya'da residans soyguncuları suç üstü yakalandı


Antalya Mahmutlar'da resirdansları soyarken suç üstü yakalanan hırsızlar tutuklandı. Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Şükrü Top Caddesi'nde üzerinde bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rezidansın 11'inci katındaki 35 numaralı dairenin soyulduğu ihbarı üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler önce 35 sonra da 36 ve 37 numaralı dairelerin dağınık vaziyette ve balkon kapılarının açık olduğunu belirledi. Daireleri tek tek inceleyen ekipler 37 numaralı dairede yaptıkları incelemede ise yatak odasında yerde üzerine battaniye ile örtülmüş Ali S.’yi, banyoda Ömer B.'yi ve apartman girişinde gözcülük yaptığı öne sürülen Ebubekir B.'yi yakaladı.
İncelemelerde şahısların üzerinde girdikleri dairelerden aldıkları altın takılar ile poşete konulmuş dizüstü bilgisayar, tablet, modem, navigasyon cihazı, ayakkabı, tişört, çarşaf takımı, oyun konsolu, alkollü içecekler, ses sistemi, matkap ve bir miktar para bulundu. Karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali S., Ömer B. ve Ebubekir B. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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