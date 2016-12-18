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18 Aralık 2016 Pazar 09:28

Antalya'da şehir magandaları beyzbol sopalarıyla saldırdı

Antalya bir bankada çalışan Kemal Özcan, eşi ve çocuğuyla birlikte aracında beyzbol sopalı magandaların saldırısına uğraadı.

Antalya'da şehir magandaları beyzbol sopalarıyla saldırdı
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Antalya'da şehir magandaları beyzbol sopalarıyla saldırdı



Antalya'da bankacı Kemal Özcan, eşi Seher Özcan ve 16 aylık oğlu Muhammet Ege'nin içinde bulunduğu otomobilin önü, başka bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen 3 kişiden biri Seher Özcan'a tokat atıp tükürürken, beyzbol sopası ile patlatılan arka camdan fırlayan cam parçası minik Muhammet Ege'nin dudağını yardı.

Olay, geçen 16 Ekim günü Hurma Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Eşi Seher ve en küçük oğlu Muhammet Ege ile pazar alışverişinden dönen Kemal Özcan, tali yoldan hızla ana yola çıkan 33 BJK 80 plakalı otomobil sürücüsü Yunus Ü.'ye, 'Ne yapıyorsun' şeklinde el kol hareketi yaptı. İddiaya göre Yunus Ü., aynı mahallede iki caddenin kesişiminde Kemal Özcan'ın otomobilinin önünü kesti.
TOKAT ATIP TÜKÜRDÜ
Ellerinde beyzbol sopalarıyla otomobilden inen Yunus Üras ve yanındaki 2 kişi, Özcan'ın otomobilinin etrafını çevirdi. Kemal Özcan otomobilin kapılarını kilitlerken, iddiaya göre Yunus Ü. ile beraberindekiler küfür edip bir yandan da kapıyı açmaya çalıştı. Yunus Ü., yarım açık camdan Seher Özcan'a tokat atıp tükürdü. Elindeki beyzbol sopasıyla otomobilin arka camına vurup patlattı.


Olay anını anlatan Kemal Özcan, arka sağ koltuktaki çocuk koltuğunda oğlu Muhammet Ege'nin dudağına isabet eden kırık cam parçasının, 2 santimetre büyüklüğünde kesik meydana getirdiğini aktardı.

Otomobiliyle manevra yaparak kaçtığını belirten Özcan, asıl mücadelenin daha sonra başladığını kaydetti. Özcan, "Fatih Polis Merkezi'ne gidip şikâyetçi olduk. Emniyet uzun bir süre zanlıyı yakalayamadığını belirtti.

Daha sonra Yunus Ü.'nün ifadesini alıp serbest bıraktıklarını, diğer şüphelilerin de tespit edilemediğini söylediler. Bunun üzerine dosya ilerlemedi. Kendi çabalarımla zanlıları tespit etmeye çalıştım. Korkuteli'nde olduklarını öğrendim. Sürekli emniyete gidiyorum, beni geçiştiriyorlar" diye konuştu.

Olayın şokunu atlatamayan Seher Özcan ise "Eşime engel oldum. Çünkü onlar üç kişiydi. Ellerinde sopa vardı. Bana tokat atıp tükürdüler. Daha sonra beyzbol sopası ile arka camı kırdılar. Patlayan cam oğluma ve benim yüzüme gelince yaralandık. Şikayetçi olduk ancak sonuç alamadık" dedi.

 
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