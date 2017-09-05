Apartmanda biber gazı paniği; Vatandaşlar panikle boşalttı

Çankırı'da aniden yayılan biber gazı kokusu, vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. Binada bulunan tüm daireler 'Doğal gaz kaçağı' gerekçesiyle dışarı çıkarken, polis ekipleri de önlem aldı. Ancak gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Apartman boşluğunda tartışan bir çiftin kendilerine biber gazı sıktığı belirlendi.

Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmandan etrafa koku yayıldığı ihbarı üzerine olay yerine doğalgaz şirketi, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Doğalgaz kaçağı olabileceği gerekçesiyle tedbiren binayı boşaltan ekipler, daha sonra kokunun sebebinini öğrenmek için inceleme yaptı.

Ekiplerin incelemesinde, apartman sakinlerinden bir çiftin tartışmasının ardından apartman boşluğunda birbirlerine biber gazı sıktıkları ve kokunun yayıldığı anlaşıldı.

Polis ekipleri tehlikeli bir durumun olmadığını belirterek, apartman sakinlerine evlerine dönmeleri için anons yaptı. Apartman boşluğunda birbirine biber gazı sıkan çiftin ifadesi alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.