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Araçtan rastgele ateş açıldı, 1'i ağır 4 yaralı var

Beyoğlu'nda, bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı. Polisi alarma geçiren olayın ardından polis toplanılan kovanlarda parmak izi araştırması yapıyor.

Araçtan rastgele ateş açıldı, 1'i ağır 4 yaralı var

Beyoğlu'nda, bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı. Polisi alarma geçiren olayın ardından polis toplanılan kovanlarda parmak izi araştırması yapıyor.

04 Aralık 2017 Pazartesi 00:22
Araçtan rastgele ateş açıldı, 1'i ağır 4 yaralı var

Araçtan rastgele ateş açıldı, 1'i ağır 4 yaralı var

İstanbul Beyoğlu ilçesinde hareket halindeki araçtan açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, geldikleri otomobil içerisinden havaya ve çevreye rastgele ateş açan kişi ya da kişiler, kaçarak izlerini kaybettirdi. Açılan ateş sonucu sokakta bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Yaralılar Fatih E., Erdi Y., Ömer Emin E. Fırat D. çevredekiler tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çevik Kuvvet ekipleri, hastane önünde güvenlik önemi aldı. Olayın yaşandığı sokakta alınan güvenlik önleminin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Sokakta çok sayıda boş kovan bulundu. Bir otomobilin arka camına da kurşun isabet ettiği belirlendi. Özel Harekat polisleri, sokakta şüpheli gördükleri kişileri arayarak kimlik kontrolünden geçirdi. Durdurulan bazı araçları da arandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de, çevredeki sokaklarda denetimlerde bulundu. Olayla ilgili çok yönlü çalışma sürüyor


Öte yanda, tedavileri süren yaralılardan Fırat D.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

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