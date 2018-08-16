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Arkadan çarptı, arabasını bırakıp kaçtı

Muğla Yatağan'da meydana gelen trafik kazasında, bir sürücü arkadan çarptığı aracın sahibini görünce, otomobilin içinde eşyalarını da bırakarak kaçtı.

Arkadan çarptı, arabasını bırakıp kaçtı

Muğla Yatağan'da meydana gelen trafik kazasında, bir sürücü arkadan çarptığı aracın sahibini görünce, otomobilin içinde eşyalarını da bırakarak kaçtı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:15
Arkadan çarptı, arabasını bırakıp kaçtı

Arkadan çarptı, arabasını bırakıp kaçtı


Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil, aynı şeritten önünde seyir halindeki Sait Türedi'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre ileride durabilen çarpılan aracın sürücüsü, çarpan aracın yanına geldiğinde sürücüye ulaşamadı. Ekipler, araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı


Muğla’nın Yatağan ilçesinde, seyir halindeyken aynı şeritten giden otomobile arkadan çarpan otomobil sürücüsü aracın anahtarı ve cep telefonunu bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı şeritten önünde seyir halindeki Sait Türedi yönetimindekiotomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre ileride durabilen çarpılan aracın sürücüsü, çarpan aracın yanına geldiğinde sürücüye ulaşamadı. Araç çevresinde sürücüyü göremeyen Türedi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çarpan aracın içerisinde sürücüye ait olduğu düşünülen cep telefonu ve aracın anahtarını buldu. Ekipler, araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Türedi’nin kullandığı aracın, Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde rahatsızlanan yakınlarını Yatağan Devlet Hastanesi’ne sevk eden ambulansa yetişmeye çalıştıkları öğrenildi.

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