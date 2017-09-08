Arnavutköy'de boya fabrikasında yangın, iki yaralı var

Yangın, saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Mavi Göl Sokak üzerinde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boya imalatı yapan fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca çevre ilçelerden yardım istendi.

Zaman zaman kimyasal maddelerden kaynaklı patlamaların yaşandığı yangın kısa bir süre sonra hemen yanında bulunan şarap fabrikasına sirayet etti. Köpüklü su ile yapılan müdahale sonrası yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, yangın esnasında söndürme çalışmalarını sürdüren 2 itfaiye eriveyaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralanan itfaiye erleri Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Akşam saatlerinde çıkan yangında fabrikada çalışan kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi.



Arnavutköy’deki fabrika yangınına 11 ilçeden, 30 personel, 70 itfaiye aracı ile söndürme çalışması yapıldı. Yangında 62 bidon köpük kullanıldı. Öte yandan yangına köpük kulesi, ahtapot ve duman savar ile müdahale edildi.