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21 Nisan 2017 Cuma 07:10

Arnavutköy'de operasyon; İstanbul güne baskınla başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Arnavutköy'de çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Arnavutköy'de operasyon; İstanbul güne baskınla başladı
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İstanbul güne polis operasyonu ile uyandı


İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Arnavutköy’de bulunan lüks bir sitede de arama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi.

Sabah saat 05.00 sıralarında Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

Düzenlenen operasyon kapsamında Arkavutköy, Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan lüks bir siteye Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste şüpheli şahıs üzerine çalışma yapıldı.
İstanbul genelinde yapılan operasyon hakkında bilgi verilmezken, ekiplerin adreslerdeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.
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