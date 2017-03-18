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18 Mart 2017 Cumartesi 03:48

Arslan ailesi, askere oğlunu teslim etti, dönüşte kaza yaptı, 3 ölü

Ankara'dan Karabük'e asker olan oğullarını birliğine teslim etmek için yola çıkan Arslan Ailesi, Çankırı yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada baba Süleyman Arslan ile iki kızı can verdi.

Arslan ailesi, askere oğlunu teslim etti, dönüşte kaza yaptı, 3 ölü
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Arslan ailesi, askere oğlunu teslim etti, dönüşte kaza yaptı, 3 ölü

Karabük'teki birliğine oğullarını teslim eden Arslan Ailesi, Çankırı yakınlarında kaza geçirdi. Kazada aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi.

Son Dakika Haber, Asker oğullarını Karabük'teki birliğine teslim edip Ankara'ya dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin Çankırı'da devrilmesi sonucu baba ve iki kızı öldü, anne ise ağır yaralandı.

Karabük'ten Ankara yönüne giden Süleyman Arslan idaresindeki 06 DL 1022 plakalı otomobil, Tüney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazada sürücü Süleyman Arslan ile kızları Hatice Arslan  (25) ve Şeyma Arslan (20) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan anne Melek Arslan ise sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arslan ailesinin asker oğullarını Karabük'teki birliğine teslim ettikleri ve Ankara'ya dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

Öte yandan acı haberin yetkililerce ailenin Karabük'teki birliğine teslim edilen asker oğullarına verildiği belirtildi.
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