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18 Ocak 2017 Çarşamba 09:01

Asıl hedefi Taksim’miş

Yılbaşı gecesi Reina saldırısını düzenleyen ve 39 kişinin katili terörist Abdulgadir Masharipov’un asıl hedefinin Reina değil Taksim olduğu ortaya çıktı.

Asıl hedefi Taksim'miş
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Asıl hedefi Taksim’miş
   Yılbaşı gecesi Reina saldırısını düzenleyen ve 39 kişinin katili terörist Abdulgadir Masharipov’un asıl hedefinin Reina değil Taksim olduğu ortaya çıktı.
   Emniyette verdiği ilk ifadesinde olay hakkında ayrıntılı açıklamada bulunan teröristin ifadesi şöyle:”Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Suriye’deki savaşa katılmam için aldığım talimat üzerine İran üzerinden Türkiye’ye geldim.Konta’ya yerleştim.Konya’da bulunduğum sırada Rakka’dan talimat geldi.Yılbaşı gecesi Taksim’de eylem yapmam talimatı verildi.Taksim’de yaptığım keşif görüntüsünü gönderdim.Taksim’de mutabık kalındı.Yılbaşı akşamı Taksim’e geldim.Ancak çok yoğun önlem vardı.Eylemi yapmak mümkün görünmüyordu.Bana talimatı veren kişiyle yeniden temas kurdum.Aramızda Taksim’in eylem için uygun olmadığı kanaatine vardık.Bölged yeni bir hedef aramam talimatı verdi.Ben de taksiyle 22.00 sıralarında sahilde tur attım.Reina eylem için uygun görünüyordu.Fazla güvenlik önlemi göze çarpmıyordu.Bu durumu bana talimat veren kişiye aktardım.Reina’nınuygun olduğunu söyledim.O da kabul ederek Reina’da eylemi yapmamı söyledi.Bende taksiyle Zeytinburnu’na geldim.Kaldığım evdeki silahı alarak Reina’ya geldim ve eylemi gerçekleştirdim.”
 
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Abdulgadir MasharipovReina
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