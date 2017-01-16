GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ocak 2017 Pazartesi 05:49

Asılsız 'Canlı bomba' ihbarı yapan iki kişi yakalandı

Tekirdağ’da geçtiğimiz günlerde asılsız ‘canlı bomba’ olduğuna yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunan iki kişi tespit edilerek haklarında soruşturma başlatıldı.

Asılsız 'Canlı bomba' ihbarı yapan iki kişi yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Asılsız 'Canlı bomba' ihbarı yapan iki kişi yakalandı




Tekirdağ’da geçtiğimiz günlerde sosyal medyada asılsız ‘canlı bomba’ ihbarlarını paylaşanlara yönelik emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü resmi sitesinde yapılan açıklamada, “İlimizle alakalı asılsız terör ve sözde canlı bomba içerikli haberlerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı görülmüştür. Tekirdağ İl Emniyet müdürlüğü olarak kamuoyunu asılsız terör içerikli paylaşımlara karşı özenli davranmaya ve bu tarz paylaşımlara itibar etmemeleri ile yaymamaları gerektiği şeklinde bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede sözde paylaşımların kamuoyunda oluşturduğu olumsuz etkileri ve bu tarz ve benzer paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespitine yönelik birimlerimizce araştırma başlatıldığı ifade edilmişti. Birimlerimizce yürütülen araştırmalar sonucunda kamuoyunda korku ve tedirginliğe sebebiyet vermek niyetiyle asılsız ve uydurma haber içerikli paylaşımlarda bulunan hesap kullanıcısı 2 şahıs tespit edilerek yakalandı” denildi.

Asılsız ‘canlı bomba’ ihbarı yaptıkları tespit edilen S.P. ve C.M. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sancaklı ailesini sarsan intihar girişiminin gizemi çözülemedi Sancaklı ailesini sarsan intihar girişiminin gizemi...
Park yerinden çıkamayan erkek sürücü ortalığı dağıttı Park yerinden çıkamayan erkek sürücü ortalığı...
Karabük'te polis memuru Zeki C intihar etti Karabük'te polis memuru Zeki C intihar etti
Kur'an Kursu öğrencisine dayak atan şahıs tutuklandı Kur'an Kursu öğrencisine dayak atan şahıs...
Samsun'da rehine krizi: Lokantada 5 kişiyi rehin aldı Samsun'da rehine krizi: Lokantada 5 kişiyi rehin...
Köy yolunda yol verme kavgasında kan döküldü Köy yolunda yol verme kavgasında kan döküldü
Yukarı Çık

Sancaklı ailesini sarsan intihar girişiminin...
MHP'li Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişimi hem Sancaklı ailesini...

Haberi Oku