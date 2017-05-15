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15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:32

Askeri üsse giren bombalı araç yakalandı

Diyarbakır'da 8 Ana Jet Üssüne giren resmi bir kuruma ait servis aracının altında patlayıcı düzeneğinde kullanılan borularda amonyum nitrat ve çivi bulundu.

Askeri üsse giren bombalı araç yakalandı
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Askeri üsse giren bombalı araç yakalandı
   Diyarbakır'da askeri üsse giren bombalı araç yakalandı.Diyarbakır'da 8 Ana Jet Üssüne giren resmi bir kuruma ait servis aracının altında patlayıcı düzeneğinde kullanılan borularda amonyum nitrat ve çivi bulundu. Araç nizamiyeden dışarı çıkarılarak düzenek fünyeyle imha edildi. Olayla ilgili gözaltılar olduğu bildirildi
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Anahtar Kelimeler
Askeri ÜsBombalı Araç
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