Diyarbakır'da askeri üsse giren bombalı araç yakalandı.Diyarbakır'da 8 Ana Jet Üssüne giren resmi bir kuruma ait servis aracının altında patlayıcı düzeneğinde kullanılan borularda amonyum nitrat ve çivi bulundu. Araç nizamiyeden dışarı çıkarılarak düzenek fünyeyle imha edildi. Olayla ilgili gözaltılar olduğu bildirildi

Diyarbakır'da 8 Ana Jet Üssüne giren resmi bir kuruma ait servis aracının altında patlayıcı düzeneğinde kullanılan borularda amonyum nitrat ve çivi bulundu.