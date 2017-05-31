İstanbul Ataşehir'de bir yolcu minibüsü ile ara sokaktan çıkan bir minibüs çarpıştı.Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çarpışan minübüslerde yaralılar var. Kaza Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Atilla Saatçi’nin kullandığı yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir şekilde Hakan Kemik’in kullandığı araçla çarpıştı.Kazada devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir'de minibüsler çarpıştı
İstanbul Ataşehir'de bir yolcu minibüsü ile ara sokaktan çıkan bir minibüs çarpıştı
İstanbul Ataşehir'de bir yolcu minibüsü ile ara sokaktan çıkan bir minibüs çarpıştı.Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çarpışan minübüslerde yaralılar var. Kaza Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Atilla Saatçi’nin kullandığı yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir şekilde Hakan Kemik’in kullandığı araçla çarpıştı.Kazada devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.