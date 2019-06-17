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Ataşehir'de yangın, 2 kişi yanmaktan son anda kurtarıldı

Ataşehir'de sabah erken saatlerde beş katlı bir binada çıkan yangında, en üst katta oturan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ataşehir'de yangın, 2 kişi yanmaktan son anda kurtarıldı

Ataşehir'de sabah erken saatlerde beş katlı bir binada çıkan yangında, en üst katta oturan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:45
Ataşehir'de yangın, 2 kişi yanmaktan son anda kurtarıldı

Ataşehir'de yangın, 2 kişi yanmaktan son anda kurtarıldı


İstanbul Ataşehir güne yangınla uyandı. 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Daire yaşayanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı..

Son dakika haber, İstanbul Ataşehir'de bu sabah saat 07.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi üzerinde yürekleri ağıza getiren bir yangın yaşandı. 5 katlı bir binanın en üst katından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, üst kattaki dairede yaşayanlar mahsur kaldı.


MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Edinilen ilk bilgilere göre dairedeki bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırıken, mahsur kalan 2 kişi cama çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerin olay yerine gelen itfiaye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmak için merdiven aracını açtı. Kısa sürede mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak aşağı indirildi. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgli soruşturması devam ediyor.

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AtaşehirYangınSon Dakika Haber
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