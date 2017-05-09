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09 Mayıs 2017 Salı 22:03

Atatürk'e hakarete gözaltı kararı

 TVNET'te yayımlanan "Derin Tarih" isimli programda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Süleyman Yeşilyurt'a Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Atatürk'e hakarete gözaltı kararı
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Atatürk'e hakarete gözaltı kararı
   TVNet'te yayımlanan "Derin Tarih" isimli programda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Süleyman Yeşilyurt'a Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Süleyman Yeşilyurt, sosyal medyada paylaşılan bir videoda sarf ettiği sözler nedeniyle de Hasan Akar haklarında, “Atatürk’ün hatırasına hakaret etmek” suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt’un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar’ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyda hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatıldığı öğrenildi. Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatının verildiği öğrenildi.
Programdan ne konuşulmuştu
   TVNet'te yayımlanan "Derin Tarih" isimli programda Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'la ilgili skandal açıklamalar yapılmıştı. Programın konuğu Süleyman Yeşilyurt, Afet İnan'ın aile geçmişinden ve babasının mesleğinden yola çıkarak kendisinin "manevi evlat olamayacağını" iddia etti ve "Mustafa Kemal İzmir'de bir müsamerede Afet İnan'ı görür. Afetin İnan'ın alımlı çalımlı halini görünce babası Ziraat Müdürü İsmail Hakkı Bey'i çağırtılar, der ki 'Ben kızınızı manevi evlat almak istiyorum'. Şimdi burada doğruları konuşmak lazım. Manevi evlat kimdir? Bakıma muhtaç, tahsile muhtaç ama bu bir Ziraat Müdürü'nün kızı, bir dönem de milletvekilliği yapmış. Hem ziraat müdürünün hem milletvekilinin kızını almak, el vicdana koyacağız. Afet İnan Latife Uşşakizade'den sonra Çankaya'nın çağlayanıdır. Afet İnan hiçbir zaman manevi evlat değildir, Çankaya'nın nikahsız firts lady'sidir" ifadelerini kullandı.
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