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Atatürk Havalimanı'nda UBER'ci taksici kavgası

Uzun süredir gündem de olan taksi sürücüleri ile Uber sürücüleri arasındaki gerginliğin sonuncusu Atatürk Havalimanı’nda yaşandı.

Atatürk Havalimanı'nda UBER'ci taksici kavgası

Uzun süredir gündem de olan taksi sürücüleri ile Uber sürücüleri arasındaki gerginliğin sonuncusu Atatürk Havalimanı’nda yaşandı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 19:11
Atatürk Havalimanı'nda UBER'ci taksici kavgası

Atatürk Havalimanı'nda UBER'ci taksici kavgası


Uber kullanan araçlarla ticari taksiler arasındaki kavgalara bir yenisi daha eklendi. Yer Atatürk Hava Limanı. 

Atatürk Havalimanı’nda bir Uber araç sürücüsünün yolcu alması bir taksi sürücüsü tarafından engellendi. Yaşanan an ise Uber sürücüsü tarafından görüntülenirken, tehlikeli gerginlik polis merkezinde son buldu.


Uzun süredir gündem de olan taksi sürücüleri ile Uber sürücüleri arasındaki gerginliğin sonuncusu Atatürk Havalimanı’nda yaşandı. İddiaya göre Salih K. İsimli uber sürücüsünü uygulama ile havalimanına çağırdılar. Edinilen bilgilere göre, havalimanında yolcu alacağı esnada taksi sürücüleri Salih K.’ya “ Korsan taşımacılık yapıyorsun” diyerek tepki gösterdi. Yolcuların gözü önünde yaşanan bu tehlikeli gerginlik anı ise Uber sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüler’de taksi sürücüsü olduğu ileri sürülen vatandaşın, “ Arkadaşım korsan taşımacılık yapıyorsun, dayak yemeden git” dediği de görülüyor.

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