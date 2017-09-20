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AVM'de haraç çetesi kurmuşlar: "Sloganları Biz sizi koruruz"

İstanbul'da bir AVM'ye çöreklenen haraç çetesi üyeleri, esnaftan "Koruma" karşılığı para toplamaya başladı. AVM içinde korku salan çete üyelerinden bazıları yakalandı.

AVM'de haraç çetesi kurmuşlar: "Sloganları Biz sizi koruruz"

İstanbul'da bir AVM'ye çöreklenen haraç çetesi üyeleri, esnaftan "Koruma" karşılığı para toplamaya başladı. AVM içinde korku salan çete üyelerinden bazıları yakalandı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:52
AVM'de haraç çetesi kurmuşlar: "Sloganları Biz sizi koruruz"

AVM'de haraç çetesi kurmuşlar: "Sloganları Biz sizi koruruz"

Yenibosna'da bir AVM'de ofis açan haraç çetesinin bastırdığı "Biz sizi koruruz" kartviziti polisin dikkatini çekti. Kardeş Payı dizisinde mafya rolünü canlandıran oyuncuların sık sık kullandığı kartvizitlerin üzerinde de aynı slogan yazıyordu.

İstanbul Yenibosna'da bir AVM içinde ofis açan çete üyelerinin, burana bulunan dükkan sahiplerini 'Biz sizi koruruz' diyerek haraca bağladığı ortaya çıktı. Polise gelen ihbar üzerine düzenlenen operasyonda esnafı haraca bağlayan çete üyelerinden bazıları yakalandı. Çete üyelerinin TV'de yayınlanan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünü oynadığı Kardeş Payı dizisindeki mafya karakterini canlandıran oyuncuların kullandığı "Biz sizi koruruz" benzeri bir kartvizit bastırdığı iddia edildi.

POLİS TAKİBİ BAŞLADI

Yenibosna'da bir AVM'de işyeri bulunan esnafı kendilerine hedef seçerek sözde koruma karşılığında senet imzalatıp haraca bağladıkları iddia edilen bir çete çökertildi. Şüphelilerin üzerinde "Biz sizi koruruz" yazan siyah renkte kartvizitler bastırdıkları haraca aldıkları AVM'de ise bir ofis açtıkları öğrenildi. Polis şebekenin diğer elemanlarını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen bir telefon ihbarında Bakırköy'de bulunan bir AVM'de bulunan mağazaların haraca bağlandığı şüphelilerin silah tehditi ile para topladığı belirtildi. Bu ihbar üzerine soruşturma açan polis ihbarda adı geçen Yenibosna, Merkez mahallesindeki AVM'de inceleme başlattı. Yapılan izleme çalışmalarında şüphelilerin AVM içindeki dükkanlarda gezerek tehditle para topladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca AVM içinde kendilerine bir büro açtıkları görüldü.

OPERASYON YAPILDI

Asayiş şube müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından delillerin toplanmasının ardından önceki gün kimlikleri tespit edilen şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Baskında İsmail A. (36), Seçkin K.(48) ve Mehmet B.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir tabancada ele geçirildi. Şüphelilerden İsmail A.'nın daha önceden kasten yaralama, tehdit, hakaret, ruhsatsız silah, polise mukavemet gibi suçlardan 7 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

AVM İÇİNDE TOPLU HALDE DOLAŞIP KORKU SALMIŞLAR

Şüphelilerin üzerinde "Biz sizi koruruz" diyen siyah renkte bir kartvizit bastırarak işyerlerine dağıttıkları daha sonra para topladıkları senet imzalattıkları öğrenildi. Ayrıca haraç çetesinin AVM içinde toplu olarak gezerek korku saldıkları bu gezme anını ise cep telefonu ile görüntülendikleri tespit edildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden İsmail A. ve Mehmet B. tutuklanırken, Seçkin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis şebekenin diğer üyelerini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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