Aybüke Öğretmen'i katleden cani parçalanarak öldü

BOMBAYI PATLATTI

YARALI ASKERLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU

KATİLLERDEN BİRİ PARÇALANDI

TAKSİ SAHİBİ CEZAEVİNDE

öğretmen Çorumlu dar gelirli bir ailenin kızıydı. Müzikoloji bölümünü bitirdi. Öğretmen olarak hayata atıldı. Hayat dolu, yaşama sevincini çevresinde herkesle paylaşmaktan mutlu olan gencecik bir kızdı Aybüke Yalçın. Batman Kozluk'a tayini çıktığı gün 'Öğretmen oldum ben' diyerek duygularını sosyal medyadan yakınlarına, arkadaşlarına duyurmuştu.İlk atama yeri Batman'ın Kozluk ilçesiydi. Belki de öğretmenliğini yaptığı çok sayıda öğrencilerden birinin yakınıydı katili, kim bilir? Canlı gönderdiğimiz, cenazesini, naaşını aldığımız binlerce gencimizden hiç bir farkı yok. Milli Eğitim Bakanlığı, terör saldırısı nedeniyle 'Şehit düşen öğretmenler' için hazırladığı sayfayı bir türlü düzenleyemediği için sayısını biz de bilmiyoruz. En son 146 öğretmenin PKK'lı katillerin, cani ruhlu köpeklerin silahlarından çıkan kurşunlarla can verdiğin, sağ gönderip tabutlarını aldığımızı biliyoruz. Aybüke'nin yaslı ailesini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir yetkilinin gelip teselli edip etmediğini de bilmiyoruz, onlar hala öğretmenliği nasıl zorlaştırabiliriz arayışının içinde, oysa hala binlerce öğretmen can güvenliğinden yoksun, binlerce öğretmen ölümle burun buruna, öğretmen sendikaları mı? Onlardan da henüz bir ses seda yok..Batman Kozluk’ta PKK’lı teröristler, gasp ettikleri taksiyle belediye başkanın otomobilini taradı, arkada bulunan minibüsteki 8 aylık öğretmen’ı karne günü şehit etti. Kaçan teröristler, araca yükledikleri bombayı “Dur” ihtarı yapan askerlerin yakınında patlattı. Bombalı saldırıda da 1 asker şehit düştü.Batman’ın Kozluk İlçesi’nde PKK’lı hainlerin çifte saldırısında, gencecik bir öğretmen ve bir asker şehit oldu, 1’i asker 3 kişi ise yaralandı. Alçak saldırıların ilki, dün saat 11.30 sıralarında Kozluk ilçe merkezinde düzenlendi.2 terörist, gasp ettikleri bir taksiyle, AK Partili Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın, içinde olmadığı ve Avukat yeğeni Muhammet Işık’ın kullandığı özel aracını taradı. Muhammet Işık, saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardı.Ancak kurşunlar sivilleri taşıyan arkadaki minibüse de isabet etti. Teröristlerin açtığı ateş sonucu minibüsü kullanan İzzet Gündoğdu ile Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görevli müzik öğretmeni 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan öğretmen Yalçın kurtarılamadı.Alçak pusunun ardından teröristler olay yerinden kaçarken, güvenlik güçleri de alarma geçti. Hainleri yakalamak için yol kontrolüne çıkan Kozluk Bekirhan Beldesi Jandarma Karakolu ekipleri, saldırıda kullanılan araca “Dur” ihtarında bulundu.Ancak teröristler, jandarma kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca patlayıcı yüklü aracı infilak ettirdi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ile takviye güvenlik güçleri sevk edildi.Patlamada, 2 asker ile Ümit Acar isimli bir sivil vatandaş yaralandı. Yaralı 2 asker, Batman Bölge Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Beldesi'ndeki jandarma karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan 2 askerden biri, tedavi gördüğü Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıda yaralanan diğer askerin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen teröristin ise olay yerinde parçalandığı bildirildi. İlk saldırının ardından araçtan indiği öne sürülen bir teröristin yakalanması için de geniş çaplı operasyon başlatıldı.Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, saldırıda kullanılan ticari taksinin sahibinin “PKK terör örgütü üyeliği” suçundan cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Aracın sürücüsü M.A.’nın saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerce etkisiz hale getirildikten sonra taksinin gasp edildiği öne sürüldü.