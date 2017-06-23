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GÜVENLİK:
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23 Haziran 2017 Cuma 12:17

Aydın'da motorsikletli sapık tutuklandı: 4 kadın teşhis etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde takip ettiği dört kadını elle taciz ettiği iddia edilen ve 'motosikletli tacizci' olarak korku salan zanlı polisin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Aydın'da motorsikletli sapık tutuklandı: 4 kadın teşhis etti
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Aydın'da motorsikletli sapık tutuklandı: 4 kadın teşhis etti

Aydın'da bir süredir yolda yürüyen kadınların kabusu haline gelen motorsikletli sapık sonunda yakalandı. E.A.adlı tacizci çıkarıldığı mahkemenin ardından cezaevine gönderildi.

100 GÜVENLİK KAMERASI TARANDI

Edinilen bilgiye göre Aydın Efeler ilçesinde bulunan farklı mahallelerde son bir ay içerisinde dört kadının elle taciz edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. Ekipler taciz olaylarının meydana geldiği bölgelerde yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Vatandaşlarla da yüz yüze görüşmeler yapan ekip, şüphelinin bir taciz olayını gerçekleştirirken görüntüsüne ulaştı. Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, evine giderek E.A'yı (28) gözaltına aldı. E.A'nın evinde taciz olaylarında kullanılan renk ve modelde bir motosiklet bulundu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Tacize uğrayan dört kadın, kendilerine tacizde bulunan kişinin E.A. olduğunu teşhis etti. E.A, sorgusunda cinsel saldırı olaylarını kendisinin yaptığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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