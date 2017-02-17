GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2017 Cuma 21:15

Aydın Didim'de 3 kişinin katili su kanalında yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde iki günde 3 kişiyi öldürdükten sonra firar eden şahıs, Söke ilçesinde silahlı çatışmaya girdiği polis ekipleri tarafından su kanalında yakalandı.

Aydın Didim'de 3 kişinin katili su kanalında yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Aydın Didim'de 3 kişinin katili su kanalında yakalandı


Edinilen bilgiye göre, Didim’de dün Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler (65) ve bugün ise Yaşar Kaya (45) ile Şamil Olca’yı (30) silahla öldürdükten sonra firar eden cinayet zanlısı Kadir K’nin (27) gasp ettiği araçla Didim’den çıkış yaptığını belirleyen polis ekipleri güzergahlarda önlem aldı. Polis ekipleri Söke’nin iki giriş noktası olan Söke-Milas karayolu ile Yenidoğan Mahallesi Cezaevi Kavşağında barikat kurdu. Polisleri karşısında gören zanlı Kadir K., ilk önce aracıyla kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamayacağını anlayınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı.
Polisle çatıştı

Karayolunun yanından geçen boş su kanalına giren Kadir K., karanlıktan da faydalanarak izini kaybettirmek istedi. Kanal çevresinde geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri zanlıyı bir noktada kıstırdı. Yakalanacağını anlayan zanlı ile polisler arasında kısa süreli silahlı çatışma yaşandı.
Yaşanan çatışmanın ardından gizlendiği su kanalında yakalanan zanlı Kadir K., Söke Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara, İstanbul ve Adana bombacıları Nusaybin'de öldürüldü Ankara, İstanbul ve Adana bombacıları Nusaybin'de...
Fıstıkçı Beşir sonunda yakalandı; 300 ton fıstıkla kaybolmuştu Fıstıkçı Beşir sonunda yakalandı; 300 ton fıstıkla...
Viranşehir'de şiddetli patlama, 1 ölü 15 yaralı var Viranşehir'de şiddetli patlama, 1 ölü 15...
Muğla Milas'ta kedi köpek katliamı Muğla Milas'ta kedi köpek katliamı
Nehire düşen genç kadını son anda kurtardı Nehire düşen genç kadını son anda kurtardı
Motorsikler yarış atına çarptı, 1 ölü var Motorsikler yarış atına çarptı, 1 ölü var
Yukarı Çık

Ankara, İstanbul ve Adana bombacıları Nusaybin'de...
İstanbul, Adana ve Ankara'da bombalı saldırılar düzenleyen PKK'lı iki terörist Nusaybin'de...

Haberi Oku