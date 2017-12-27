Ayşe Öztürk'ün adı sokağa verildi: Muratlı'da katledilmişti
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokak ortasında işten gelirken başından tabancayla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Ayşe Öztürk’ün ismi yaşadığı sokağa veriliyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 19 yaşında vahşice katledilen Ayşe Öztürk’ün ailesini ziyaret etti. Ziyarette Annesi Sevim Öztürk ve Babası Raşit Öztürk’e tekrardan baş sağlığı dileyerek, ailesine Ayşe Öztürk’ün yaşadığı sokağa ismini vererek yaşatma sözü verdi.