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Ayşe Öztürk'ün adı sokağa verildi: Muratlı'da katledilmişti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokak ortasında işten gelirken başından tabancayla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Ayşe Öztürk’ün ismi yaşadığı sokağa veriliyor.

Ayşe Öztürk'ün adı sokağa verildi: Muratlı'da katledilmişti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokak ortasında işten gelirken başından tabancayla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Ayşe Öztürk’ün ismi yaşadığı sokağa veriliyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 22:57
Ayşe Öztürk'ün adı sokağa verildi: Muratlı'da katledilmişti

Ayşe Öztürk'ün adı sokağa verildi: Muratlı'da katledilmişti


Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokak ortasında işten gelirken başından tabancayla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Ayşe Öztürk’ün ismi yaşadığı sokağa veriliyor.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kazımdirik Mahallesi 29'uncu Sokak üzerinde ailesi ile birlikte oturan ve ilçede bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, 5 Aralık 2017 sabahında işten gelirken Alparslan İ. tarafından başından vurularak sokak ortasında öldürüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 19 yaşında vahşice katledilen Ayşe Öztürk’ün ailesini ziyaret etti. Ziyarette Annesi Sevim Öztürk ve Babası Raşit Öztürk’e tekrardan baş sağlığı dileyerek, ailesine Ayşe Öztürk’ün yaşadığı sokağa ismini vererek yaşatma sözü verdi.

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