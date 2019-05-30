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Aysel öğretmen öğrencileriyle buluşamadan can verdi

Öğrencileriyle sinemaya gitmek için yola çıkan iki çocuk annesi Aysel Akın hızla giden minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti..

Aysel öğretmen öğrencileriyle buluşamadan can verdi

Öğrencileriyle sinemaya gitmek için yola çıkan iki çocuk annesi Aysel Akın hızla giden minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti..

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:51
Aysel öğretmen öğrencileriyle buluşamadan can verdi

Aysel öğretmen öğrencileriyle buluşamadan can verdi

Öğrencilerinin Aysel öğretmeni, trafik canavarının son kurbanı oldu. Korkunç kaza Yalova'da meydana geldi.  Görev yaptığı okulun önünde yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Aysel Akın (37), 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Aysel öğretmenin ölüm haberini alan öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

Sınıf öğretmeni, 2 çocuk annesi Aysel Akın, önceki gün minibüsle görev yaptığı Seyrantepe Mahallesi’ndeki Mevlana İlkokulu’na gitti. İndiği minibüsün arkasından, yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Akın'a, karşı yönden gelen bir başka minibüs çarptı.

Kazada, metrelerce sürüklenip, başını yere çarpan Aysel öğretmen yaralandı. Çağırılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aysel Akın'ın iç kanama geçirdiği tespit edildi. İki gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Akın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÖĞRENCİLERİYLE SİNEMAYA GİDECEKTİ

Aysel Akın'ın öğretmeni olduğu 4/B sınıfı öğrencileri, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Kazanın olduğu gün, Aysel öğretmenle birlikte sinemaya gitmeyi planladıklarını belirten öğrencilerden İbrahim Uğur, kendisiyle çekildiği fotoğrafı gösterdi. Küçük İbrahim, “Öğretmenim bu fotoğrafı çektirirken ‘Bu fotoğraf ben ölürsem size hatıra kalsın’ demişti. O öldü, şimdi bu fotoğraf ondan hatıra kaldı. Kazayı gördüm. Öldüğünü duyduğumda odama gittim, ağladım" dedi.

Öte yandan öğrencileri, öğretmenleri ile aynı gün sinemaya gideceklerini de söyledi.

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Aysel öğretmenAysel AkınYalovaYalova Devlet Hastanesi
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